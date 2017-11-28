Россия приготовилась к продаже двигателей РД-180 Китаю

Россия обсуждает с Китаем поставку ракетных двигателей РД-180 и разработку российской стороной нового двигателя для КНР. Об этом заявил замглавы «Роскосмоса» Сергей Савельев на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передает «Интерфакс».

«В первую очередь, мы ведем разговор о поставках готовой продукции. Вторая опция: возможная передача лицензий на производство», — сказал он, отвечая на вопрос о передаче Пекину технологий производства двигателя.

Савельев отметил, что в настоящее время Россия не планирует передавать Китаю технологии РД-180, поскольку «мы прекрасно отдаем себе отчет в возможности китайцев копировать технологии, потом их делать китайскими». По словам замглавы «Роскосмоса», сегодня в приоритете у китайцев «разработка по их техзаданию нашими силами двигателя в их интересах».

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отметила, что сотрудничество стран будет взаимовыгодным, поскольку Россию «интересует микрорадиоэлектроника космического назначения».

Госдума 24 ноября ратифицировала межправительственное соглашение с Китаем, направленное на защиту технологий при сотрудничестве в сфере ракетно-космической деятельности. Оно было подписано в Пекине 25 июня 2016 года.

Российский двигатель РД-180, производимый подмосковным НПО «Энергомаш», в качестве горючего использующий керосин, а окислителя — жидкий кислород, устанавливается на первую ступень американского носителя Atlas 5. В настоящее время в США ведутся работы по созданию замены данного агрегата. Наиболее перспективным кандидатом считается двигатель BE-4 компании Blue Origin, работающий на метане, который должен устанавливаться на разрабатываемую ракету Vulcan (фактически Atlas 6).