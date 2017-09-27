Создатель замены РД-180 получил контракт на седьмой пуск новой ракеты

Компания Blue Origin, работающая над заменой российского двигателя РД-180, заключила третий контракт на запуск разрабатываемого тяжелого носителя New Glenn, сообщает Space News.

Как заявил на 68-м конгрессе Международной федерации астронавтики в Аделаиде (Австралия) президент Blue Origin Роберт Мейерсон, новым клиентом компании стал таиландский стартап mu Space. Заключенный сторонами договор предусматривает запуск в начале 2020 годов на New Glenn геостационарного спутника. Детали соглашения не сообщаются.

«Мы решили сотрудничать с Blue Origin, потому что впечатлены видением компании и ее инженерным подходом», — заявил исполнительный директор mu Space Джеймс Йенбамрун.

Ранее Blue Origin заключила два контракта на шесть запусков New Glenn (один в интересах Eutelsat и пять — для OneWeb).

Носитель New Glenn на низкую околоземную орбиту способен выводить до 45 тонн полезной нагрузки, а на геостационарную — до 13 тонн. Первый пуск ракеты запланирован на 2020 год. Недавно компания анонсировала увеличение диаметра головного обтекателя New Glenn до семи метров.

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Также компания Blue Origin работает над двигателем ВE-4, который планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas V, куда устанавливаются российские РД-180, а также на New Glenn. В отличие от РД-180, двигатель ВE-4 работает не на керосине, а на природном газе.

Первый образец ВE-4 представлен в марте 2017 года, его испытания в мае завершились неудачей, фабрику по производству агрегатов разворачивают в штате Алабама.

В создание New Glenn, включая ВE-4, основатель Blue Origin американский миллиардер и владелец Amazon Джефф Безос вложил 2,5 миллиарда долларов, разработка не финансируется со стороны государства.