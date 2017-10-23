Наука и техника
 

ВВС США выделили SpaceX деньги на замену РД-180

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ВВС США выделили SpaceX более 40,7 миллиона долларов на создание ракетного двигателя Raptor, сообщает Space News. Финансирование предоставлено в рамках программы, предусматривающей создание американскими компаниями агрегатов на смену российскому РД-180.

Согласно контракту, работы должны проводиться в Космическом центре НАСА имени Джона Стенниса (штат Миссисипи), штаб-квартире компании в городе Хоторн (Калифорния) и базе ВВС США в Лос-Анджелесе. Завершение работ назначено на 30 апреля 2018 года.

Двигатель Raptor работает на смеси жидких метана и кислорода и создается SpaceX для запуска транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket). 31 такой агрегат планируется установить на первую ступень одноименного носителя и семь — на одноименный пилотируемый космический корабль. Компания тестирует Raptor с 2016 года.

В рамках госконтрактов OTA (Other Transaction Agreements) поддержку на создание новых двигателей от ВВС США также получают Aerojet Rocketdyne, Orbital ATK и ULA (United Launch Alliance).

США в настоящее время трудятся над созданием двигателей, работающих на основе метана. Считается, что в перспективе такое топливо можно добывать на Марсе.

Российский двигатель РД-180, работающий на керосине, устанавливается на первую ступень американского носителя Atlas 5. На создаваемом носителе Vulcan (фактически Atlas 6) планируется устанавливать BE-4 компании Blue Origin, работающий на метане. Первые успешные огневые испытания данного агрегата проведены в октябре 2017 года.

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