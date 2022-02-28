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В США приготовились использовать РД-180 без России

Lockheed Martin и Boeing готовы использовать двигатели РД-180 без привлечения «Энергомаша»

Фото: United Launch Alliance

Альянс United Launch Alliance (ULA), совместное предприятие американских компаний Lockheed Martin и Boeing, готово использовать оставшиеся у США ракетные двигатели РД-180 без привлечения российских специалистов из Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш», пишет SpaceNews.

По словам пресс-секретаря ULA Джессики Рай, купленные у России двигатели РД-180 тяжелых ракет Atlas V, которые остались у США, «надежно хранятся» на заводе в Декейтере (штат Алабама). «У нас есть соглашения о технической поддержке и запасных частях, но, если эта поддержка будет недоступна, мы все равно сможем безопасно и успешно выполнить нашу программу», — сказала Рай.

Согласно словам исполнительного директора ULA Тори Бруно, возглавляемое им предприятие использует РД-180 уже много лет и не зависит от «Энергомаша» в отношении технических вспомогательных услуг. По его словам, США пошли на покупку РД-180 у России, потому что хотели избежать утечки ракетных технологий в Иран или Северную Корею после холодной войны.

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Издание напоминает, что ULA планирует перейти с ракеты Atlas V на Vulcan с метановым двигателем BE-4 вместо керосинового РД-180, а также то, что Пентагону из-за санкций, введенных в отношении России после присоединения Крыма, разрешено заключать контракты на запуски Atlas V только до 2022 года.

Согласно данным SpaceNews, в настоящее время ULA имеет контракты на около 25 запусков Atlas V до 2025 года.

В августе 2021 года издание The Verge, ссылаясь на Бруно, сообщило, что ULA прекратила продажу тяжелых ракет Atlas V и больше не будет закупать для них российские двигатели РД-180 первой ступени.

В апреле того же года «Роскосмос» сообщил, что «Энергомаш» передал американской стороне последние шесть двигателей РД-180.

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Иван Потапов
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