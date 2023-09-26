В Blue Origin поменяется гендиректор

В декабре гендиректором компании Blue Origin вместо Боба Смита станет Дэйв Лимп

В декабре должность генерального директора компании Blue Origin вместо Боба Смита займет Дэйв Лимп. Об этом со ссылкой на официальное письмо Смита, разосланное сотрудникам Blue Origin, пишет обозреватель издания ArsTechnica Эрик Бергер.

В Blue Origin Лимп придет из другой компании американского бизнесмена Джеффри Безоса — Amazon, где он до конца года будет продолжать занимать должность старшего вице-президента, ответственного за проекты Alexa и Fire Phone, которые, по данным СМИ, оказались убыточными, а также программу перспективной спутниковой системы Kuiper.

Автор напомнил, что за шесть лет руководства Смитом число сотрудников Blue Origin выросло с 1 тысячи до почти 11 тысяч человек, тогда как по ряду ключевых направлений, в частности, созданию ракетного двигателя BE-4 и носителя New Glenn, компания отстала на несколько лет.

«Как космический репортер, я разговаривал с десятками нынешних и бывших сотрудников Blue Origin, и практически никто из них не сказал ничего положительного о пребывании Смита на посту генерального директора», — пишет Бергер.

В июне генеральный директор Blue Origin Боб Смит на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times, заявил, что в настоящее время доходы компании составляют сотни миллионов долларов, она располагает заказами на миллиарды долларов.