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06:31, 2 июля 2024Наука и техника

В Индии уточнили срок первого пилотируемого полета Gaganyaan

NDTV: пилотируемый полет корабля Gaganyaan может состояться в конце 2025 года

Фото: Indian Space Research Organisation / Wikimedia

Первый пилотируемый полет индийского корабля Gaganyaan может состояться в конце 2025 года. Соответствующий срок уточнил глава Индийской организации космических исследований Шридхар Паникер Сомнатх. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его словам, в 2024-м Gaganyaan совершит облет Земли в беспилотном режиме. Для пилотируемой же миссии выбраны четыре астронавта, из которых в первом пилотируемом полете индийского корабля примет участие только один. «Первый испытательный полет Gaganyaan запланирован на конец следующего года, если все пройдет хорошо. Но все зависит от прогресса, которого мы достигнем», — сказал глава Индийской организации космических исследований.

Руководитель добавил, что первая пилотируемая миссия будет длиться около суток и предполагает совершение кораблем 16 оборотов вокруг Земли.

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В феврале ТАСС со ссылкой на госминистра Джитендра Сингха, отвечающего в индийском правительстве за атомную и космическую отрасли, сообщил, что Индия в третьем квартале 2024 года запланировала отправить в космос человекоподобного робота.

В том же месяце глава Индийской организации космических исследований на церемонии вручения премии фонда Adi Sankara Trust заявил, что Индия планирует в 2025 году отправить в космос корабль с человеком.

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      Иван Потапов
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