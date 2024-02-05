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09:53, 5 февраля 2024Наука и техника

Индия отправит в космос корабль с человеком

Индия отправит в космос корабль с человеком в 2025 году

Фото: Reuters

Индия планирует в 2025 году отправить в космос корабль с человеком. Об этом со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщает газета ТАСС.

Индийский астронавт должен полететь на корабле Gaganyaan. «Первая в стране программа пилотируемых полетов в космос, как ожидается, начнется к концу 2025 года», — заявил Сомнатх на церемонии вручения премии фонда Adi Sankara Trust.

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Он пообещал, что к 2035 году у Индии появится космическая станция. По его словам, в настоящее время идут работы над миссией Chandrayaan-4, предполагающей доставку на Землю образцов лунного реголита.

23 августа индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны, что позволило Индии стать четвертой страной в мире, которой удалось это сделать.

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      Иван Потапов
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