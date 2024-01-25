Еда из «Макдоналдса» и никаких снимков. Богатейший человек мира потратил на юбилей 177 миллионов долларов. Как это было?

В январе основателю Amazon Джеффу Безосу исполнилось 60 лет. Сначала миллиардер вместе со своей возлюбленной, американской репортершей Лорен Санчес, отметил праздник в Милане, а позже пара направилась на частном самолете в Лос-Анджелес. Там телезвезда организовала для бизнесмена роскошный юбилей, который посетили главные звезды A-листа, в том числе модель Хайди Клум, дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка, Пэрис Хилтон и другие знаменитости. Что творилось на празднике и какие подарки получил богатейший человек мира?

День рождения Безоса проходил в особняке его возлюбленной

54-летняя невеста Безоса при организации вечеринки захотела отдать дань уважения профессиональному пути своего возлюбленного, благодаря которому он заработал сотни миллионов долларов. Санчес удалось воссоздать точную копию первого офиса компании Amazon, где главной декорацией стало первое рабочее кресло бизнесмена. В то же время основной темой вечера стала небесная космическая эра — отсылка к аэрокосмической компании миллиардера Blue Origin.

$ 177 миллионов по данным Forbes, ушло на празднование юбилея Безоса. Это 15,6 миллиарда рублей

«Там присутствовали сотни людей. Список гостей мог бы соперничать с вечеринкой премии "Оскар"», — так юбилей описал анонимный инсайдер. Действительно, вечер посетили крупнейшие мировые звезды и различные предприниматели из списка самых богатых людей мира.

В числе приглашенных числились певица Бейонсе и ее супруг рэпер Jay-Z, американская телеведущая Опра Уинфри, модели Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, актер Орландо Блум, бизнесвумен Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер, а также дизайнер Томми Хилфигер и певец Робби Уильямс. Особняк посетили и главные конкуренты Безоса по богатству — бизнес-магнаты Боб Айгер, Билл Гейтс и комиссар Национальной футбольной лиги (НФЛ) Роджер Гуделл.

Несмотря на богатство гостей, их заранее предупредили о строгой политике торжества, в том числе о правиле «никаких подарков»

Гостей развлекали именитые звезды: на сцене выступали группа Black Eyed Peas, поп-исполнительница Кэти Перри, рэпер Usher и другие музыканты. Что касается меню, на столах можно было найти как дорогую икру, так и фастфуд из «Макдоналдса», где в 16 лет впервые работал Безос.

Гостям запретили делать фотографии вечеринки

Еще одним строгим правилом на празднике стал запрет на съемку, поэтому звездам вне зависимости от их успешности пришлось прятать телефоны в сумки. Но, несмотря на закрытый формат торжества, позже знаменитости все же принялись публиковать в социальных сетях снимки с вечеринки, демонстрируя свои эффектные образы поклонникам.

Певица Кэти Перри, к примеру, буквально поняла «космическую» тему мероприятия и пришла в особняк в образе инопланетянки, прикрепив ко лбу искусственные рога. Вдобавок она надела блестящее бежевое платье с корсетным верхом и юбкой в пол.

Лорен Санчес Фото: @laurenwsanchez

В отличие от Перри, телезвезды Пэрис Хилтон и ее сестра Ники Хилтон Ротшильд предпочли более классические наряды. Светские львицы вышли в свет в платьях по фигуре в светлых оттенках. Модель Хайди Клум и Иванка Трамп вслед за ними появились на юбилее в сверкающих платьях.

Однако главной звездой вечера, несомненно, стала сама организатор. Возлюбленная Безоса в качестве наряда выбрала кастомное красное платье люксового бренда Laura Basci, которое было усыпано тысячами камней Swarovski. Образ Санчес дополнили остроносые мюли на каблуках и миниатюрная сумка в виде украшенной кристаллами ракеты Judith Leiber.

«Иногда подготовка — лучшая часть вечера. Спасибо за создание этого невероятного платья для такого особенного вечера», — высказалась Санчес в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Известно, что ее платье вручную создавали более 800 часов.

Вечеринка длилась вплоть до утра

Переживший развод Безос, кажется, наконец обрел счастье со своей новой возлюбленной. По словам источников, атмосфера вечера была пропитана чувствами Безоса и Санчес, которые едва отходили друг от друга. «Они выглядели очень влюбленными», — заявил один из гостей.

Крис Дженнер и другие гости на вечеринке Фото: @aydafieldwilliams

Впервые Безос и Санчес обнародовали свои отношения в 2019 году. В мае 2023-го они объявили о помолвке. Первое совместное интервью пара дала лишь спустя три года. Сейчас они готовятся к свадьбе, детали которой не раскрываются.

До этого предприниматель 25 лет состоял в браке с Маккензи Скотт, однако в 2019-м развелся. Семьи Безоса и Санчес жили в Сиэттле и были знакомы не один год. Бывшая телеведущая сотрудничала с аэрокосмической компанией Безоса Blue Origin: она пилотировала вертолет, с которого велась воздушная видеосъемка.

Показать свою любовь на публику решил еще один холостяк — Билл Гейтс также пришел на праздник со своей новой избранницей Паулой Херд, с которой они вместе танцевали и развлекались.

Торжество, которое Санчес спланировала вместе с главным звездным организатором Минди Уэйс, продлилось до трех часов утра. «Это была очень веселая ночь», — рассказала Иванка Трамп в соцсетях.