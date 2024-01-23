Кэти Перри смутила подписчиков снимком в образе инопланетянки

Американская певица и актриса Кэти Перри снялась с внешностью инопланетянки и удивила подписчиков в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя поп-исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала с необычным гримом. На лбу звезды были прикреплены искусственные рога. При этом Перри надела платье бежевого оттенка с корсетным верхом и длинной юбкой. Свой образ она дополнила блестящими лодочками на высоком каблуке.

Фанаты неоднозначно оценили внешний вид артистки в комментариях под постом. «И для чего это?», «Что это за взгляд?», «Тупица», — написали одни. «Как же хороша!», «Замечательно», «Идеальная», — восхитились другие.

В декабре 2023 года Кэти Перри снялась в откровенном корсете для рекламы духов. Также визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky eyes.