Кэти Перри снялась в откровенном корсете для рекламы духов

Американская певица и актриса Кэти Перри снялась в откровенном наряде для рекламы духов Devotion итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте бренда (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в черном полупрозрачном корсете, оформленном кружевным верхом. При этом в руке она держит флакон с металлической эмблемой марки. Также визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky eyes с акцентом на губы, нанеся на них темно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в объемные локоны и завершили образ черным чокером в виде ленты.

Поклонники оценили внешний вид Перри, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Прекрасная», «Какая женщина», «Красотка», «Богиня», «Впечатляющая съемка», — высказывались они.

В августе Кэти Перри также снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда обуви Katy Perry Collections и вызвала споры в сети. 38-летняя исполнительница позировала в туалете со спущенными ниже колен трусами. При этом она надела рубашку и серый костюм, который состоял из приталенного пиджака и короткой юбки.