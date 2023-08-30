Кэти Перри снялась со спущенными трусами в рекламе и вызвала споры в сети

Американская певица и актриса Кэти Перри снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда обуви Katy Perry Collections и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 38-летняя исполнительница позировала в туалете со спущенными ниже колен трусами. При этом она надела рубашку и серый костюм, который состоял из приталенного пиджака и короткой юбки. Образ звезда завершила высокими белыми носками и коричневыми лоферами на толстой подошве с узором в виде змеиной кожи. Также знаменитость продемонстрировала еще несколько моделей подобной обуви, в том числе черного, золотистого и серого оттенков.

Подписчики неоднозначно отреагировали на пост артистки. «Забавно», «Это фото станет обложкой альбома?», «Привет, королева красоты», «Великолепная», «Прекрасная», «Я бы купила нижнее белье бренда Кэти Перри», «Никто не хотел этого видеть», «Нам нужна новая музыка, а не "бабушкины" туфли», «Огорчает, что она больше сосредоточена на моде, а не на музыке», — заявили юзеры.

Ранее в августе известная испанская певица Ригоберта Бандини снялась с небритыми подмышками для журнала Glamour. 33-летняя исполнительница позировала для глянца в лиловом платье с пайетками и на тонких бретелях болгарского модного бренда Bogdar.