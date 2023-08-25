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20:45, 25 августа 2023Ценности

Известная певица снялась с небритыми подмышками для глянца

Фото: Josefina Andres / @rigobertabandini

Известная испанская певица Ригоберта Бандини снялась с небритыми подмышками для журнала Glamour. Соответствующий материал появился на сайте издания.

33-летняя исполнительница позировала для глянца в лиловом платье с пайетками и на тонких бретелях болгарского модного бренда Bogdar. Она распустила волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. При этом звезда подняла руки к голове, продемонстрировав растительность в подмышечных впадинах. Также знаменитость предстала в подобной позе в аналогичном блестящем платье без лямок.

Отмечается, что в качестве автора кадров выступила модный фотограф Жозефина Андрес. В свою очередь, за стиль Бандини отвечала стилистка Мапи Видаль.

В апреле звезда «Дневника памяти», канадская актриса Рэйчел Макадамс снялась для журнала Bustle с небритыми подмышками. На одном из размещенных снимков артистка позировала, лежа на диване в монохромном черном наряде. Знаменитость запрокинула голову и развела руки в стороны, продемонстрировав неудаленные волосы.

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    Алина Гостева
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