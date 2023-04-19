Звезда «Дневника памяти» снялась для журнала с небритыми подмышками

Звезда «Дневника памяти» Рэйчел Макадамс снялась для журнала с небритыми подмышками

Звезда «Дневника памяти», канадская актриса Рэйчел Макадамс снялась для журнала Bustle с небритыми подмышками. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

На одном из размещенных снимков артистка позировала, лежа на диване в монохромном черном наряде. Так, она надела корсетный топ на лямках и широкие брюки, дополнив образ босоножками на каблуках и серьгами-кольцами. При этом знаменитость запрокинула голову назад и развела руки в стороны, продемонстрировав не удаленные волосы. На другом фото она предстала в облегающем белом платье длины макси марки Bally без бюстгальтера, также показав тело в естественном виде.

Кроме того, Макадамс в рамках съемки появилась в пиджаке на голое тело и прозрачных брюках бренда Dries Van Noten. В то же время она примерила нижнее белье Vex и блейзер Miu Miu.

В ноябре 2022 года дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Лурдес Леон снялась в откровенных нарядах для журнала The Cut. На фото Леон предстала в атласном розовом корсетном платье Vivienne Westwood. Она подняла руки вверх, продемонстрировав небритые подмышки.