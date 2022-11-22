Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:30, 22 ноября 2022Ценности

Дочь Мадонны снялась в корсете и с небритыми подмышками для журнала

Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в корсете и с небритыми подмышками для журнала The Cut

Фото: Sarah Piantadosi / THE CUT

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Лурдес Леон снялась в откровенных нарядах в рамках фотосессии для журнала The Cut. Кадры появились на сайте издания.

26-летняя манекенщица позировала в нескольких образах. Так, на одних снимках она запечатлена в синем блестящем боди со спущенными штанами, а на других — в коротком черном топе и оголяющих зону бикини брюках. Кроме того, на некоторых фото Леон предстала в атласном розовом корсетном платье Vivienne Westwood. Она подняла руки вверх, продемонстрировав небритые подмышки.

Известно, что автор съемки американская фотохудожница Сара Пиантадоси (Sarah Piantadosi).

В марте Лурдес Леон посетила афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Модель появилась на вечеринке Vanity Fair в блестящем облегающем платье с пайетками. Наряд был оформлен глубоким V-образным декольте и высоким разрезом, оголяющим ногу Лурдес. «Как обычно, Лурдес — самая вульгарная гостья», «Она перепутала "Оскар" со стриптиз-клубом», — писали о ней в соцсетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Психиатр назвала наиболее вероятную причину панических атак у Полины Гагариной
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Разработан новый неинвазивный метод лечения рака
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.