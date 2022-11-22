Дочь Мадонны снялась в корсете и с небритыми подмышками для журнала

Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась в корсете и с небритыми подмышками для журнала The Cut

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Лурдес Леон снялась в откровенных нарядах в рамках фотосессии для журнала The Cut. Кадры появились на сайте издания.

26-летняя манекенщица позировала в нескольких образах. Так, на одних снимках она запечатлена в синем блестящем боди со спущенными штанами, а на других — в коротком черном топе и оголяющих зону бикини брюках. Кроме того, на некоторых фото Леон предстала в атласном розовом корсетном платье Vivienne Westwood. Она подняла руки вверх, продемонстрировав небритые подмышки.

Известно, что автор съемки американская фотохудожница Сара Пиантадоси (Sarah Piantadosi).

В марте Лурдес Леон посетила афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Модель появилась на вечеринке Vanity Fair в блестящем облегающем платье с пайетками. Наряд был оформлен глубоким V-образным декольте и высоким разрезом, оголяющим ногу Лурдес. «Как обычно, Лурдес — самая вульгарная гостья», «Она перепутала "Оскар" со стриптиз-клубом», — писали о ней в соцсетях.