Дочь Мадонны раскритиковали в сети за откровенное платье на афтепати «Оскара»

Леон Лурдес посетила афтепати «Оскара» в платье с декольте и подверглась критике в сети

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес посетила афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы в Daily Mail.

25-летняя модель появилась на вечеринке Vanity Fair в блестящем облегающем платье с пайетками, которое оформлено глубоким V-образным декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки в тон серебристого наряда. Она также надела серьги-дорожки и нанесла на лицо яркий макияж.

Читатели издания не оценили внешний вид Лурдес: в комментариях под размещенными фотографиями они сочли ее одежду чересчур вульгарной. «Она выглядит пошло», «Как обычно, Лурдес — самая вульгарная гостья», «Она перепутала "Оскар" со стриптиз-клубом», «Выглядит как женщина легкого поведения», «Отвратительно», — высказывались поклонники.

Леон Лурдес не в первый раз предстает перед публикой в откровенных образах. В сентябре 2021-го она снялась в модном шоу бренда нижнего белья Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне, в бюстгальтере и стрингах, а также халате и чулках изумрудного цвета.