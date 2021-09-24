Дочь Мадонны снялась в белье и подверглась критике в сети

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Леон Лурдес, поделилась фото в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

24-летняя знаменитость снялась в модном шоу бренда нижнего белья Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне. В своем Instagram она поделилась снимками, на которых позирует в латексных бюстгальтере и стрингах, а также халате и чулках изумрудного цвета. Образ Лурдес дополнили прозрачные туфли на каблуках и множество крупных украшений: серьги, колье, браслеты и пояс. Публикация набрала больше 22 тысяч лайков.

Известно, что эксклюзивное видео с показа новой коллекции упомянутого бренда появилось 24 сентября на платформе Amazon Prime.

Читатели издания обругали внешний вид манекенщицы. «Она выглядит на 45 лет», «Мадонна внушила своему ребенку, что зарабатывать деньги можно путем продажи своего тела», «Отвратительная. Такие неестественные позы», «Ой, посмотрите на меня, я не брею подмышки! Баз матери она была бы никем», «Она выглядит грязной и непривлекательной», — негодовали они.

Ранее в сентябре Леон Лурдес показала небритые подмышки фотографам на балу Met Gala. Папарацци запечатлели звезду в ярко-розовом платье длины макси от модного дома Moschino, верх которого выполнен в виде лифа. Костюм оформлен перекрестным поясом, оголяющем живот Лурдес, и блестящими камнями.