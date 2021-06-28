Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Леон Лурдес, вышла в свет в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

24-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в кожаном кроп-топе с логотипом Playboy и в розовых брюках с разрезами, из-под которых были видны ее велюровые трусы. Свой образ Лурдес дополнила сумкой их искусственного меха, блестящими туфлями на каблуках и серьгами-кольцами.

Известно, что в описанном образе девушка посетила концерт своей матери, который состоялся в отеле Standard Hotel 26 июня.

Читатели издания не оценили внешний вид манекенщицы и принялись ругать ее в комментариях под опубликованными фотографиями. «Похожа на мусорный мешок», «Выглядит как проститутка», «Какой кошмар», «Что еще можно ожидать от девушки, чья мать Мадонна?», «Отвратительный наряд», «Фу, какой кошмар», — высказывались пользователи сети.

В апреле внешний вид Леон Лурдес в новой откровенной фотосессии для модного журнала Vanity Fair вызвал споры в сети. На первом снимке она запечатлена возле бассейна в бюстгальтере со стразами и черных мини-шортах. На втором — в кружевных трусах, капроновых колготках в мелкий горох и черном топе без рукавов.