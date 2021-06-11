Дочь Мадонны поделилась фото в бикини и подверглась критике в сети

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Леон Лурдес, поделилась фото в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

24-летняя знаменитость разместила снимок в сторис своего Instagram-аккаунта, на котором она запечатлена на улице в бикини мятного цвета, частично обнажающем ее грудь. Свой образ Лурдес дополнила зеленой панамой бренда Gucci, ярко-голубой сумкой, а также несколькими подвесками. Волосы модели заплетены в две длинные косы.

Читатели издания принялись обсуждать неопрятный, по их мнению, внешний вид звезды. «Я бы хотел, чтобы женщины перестали носить бикини вверх тормашками. Это выглядит смешно», «Какая мать, такая и дочь — обе отвратительные», «Так надоели эти глупые попытки показать свое тело... Она совсем непривлекательна», «Еще один бездарный отпрыск знаменитости, который раздевается ради популярности», «Она выглядит грязной и вонючей», — негодовали они.

В апреле внешний вид Леон Лурдес в новой откровенной фотосессии для модного журнала Vanity Fair вызвал споры в сети. На первом снимке она запечатлена возле бассейна в бюстгальтере со стразами и черных мини-шортах. На втором — в кружевных трусах, капроновых колготках в мелкий горох и черном топе без рукавов.