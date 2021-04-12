Дочь Мадонны вновь раскритиковали за небритые подмышки на фото в мини-платье

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Леон Лурдес вновь подверглась критике из-за небритых подмышек на новом снимке. Соответствующие кадр и комментарии появились в Instagram-аккаунте певицы.

На размещенном в сети фото 24-летняя знаменитость запечатлена в обнимку с 62-летней матерью. Лурдес позирует в трикотажном зеленом мини-платье без рукавов, тогда как Мадонна одета в белое платье. Образ модели дополнили небольшая красная сумка и серьги-кольца. Публикация набрала больше 500 тысяч лайков.

Пользователи сети обратили внимание на небритые подмышки Лурдес и пристыдили ее за неухоженность. «Побрейся, пожалуйста», «Прическу и макияж сделала, а брить подмышки не стала», «Это не гигиенично», «Пожалуйста, побрей подмышки. Это отвратительно и совсем не женственно», «Серьезно?» — высказывались они.

В феврале Леон Лурдес обругали за небритые подмышки в рекламе модного бренда Marc Jacobs. Модель запечатлели в нескольких образах. Например, ее засняли в плотных колготках и полосатом боди нежно-голубого цвета. На другом кадре она появилась в топе и юбке с цветочным принтом. «Только не волосатые подмышки», — недоумевали поклонники марки.