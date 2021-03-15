Небритые подмышки плюс-сайз-модели на фото в мини-платье вызвали споры в сети

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях фото в облегающем наряде и подверглась критике в сети. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На кадрах 32-летняя знаменитость позирует в голубом трикотажном мини-платье, демонстрируя тело с разных ракурсов. Она дополнила свой образ перчатками такого же цвета. При этом на фото Грэм видно, что у нее небритые подмышки.

Публикация набрала более 360 тысяч лайков и вызвала споры среди поклонников модели. Так, одни пользователи обругали ее внешний вид: «Побрей подмышки, мы не в Европе», «Тебе определенно нужна бритва», «Ты мне так сильно нравишься, но что хорошего в небритых подмышках? (...) Вы считаете это красивым?», «Убери волосы со своих мерзких подмышек».

Другие, напротив, похвалили звезду за демонстрацию естественной красоты. «Ты просто потрясающая! Моя икона бодипозитива. Люблю тебя, Эшли!», «Прекрасная женщина», «Да! Нормализуйте волосы на теле!», «Хотела бы я иметь такие же уверенность и любовь к себе», — писали они.

Ранее, в феврале, дочь Мадонны раскритиковали за небритые подмышки в рекламе модного бренда Marc Jacobs. Леон Лурдес запечатлели в нескольких образах. Например, ее засняли в плотных колготках и полосатом боди нежно-голубого цвета. На другом кадре она появилась в топе и юбке с цветочным принтом. «Только не волосатые подмышки», — недоумевали поклонники марки.