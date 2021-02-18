Дочь Мадонны раскритиковали за небритые подмышки в рекламе модного бренда

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Леон Лурдес стала лицом весенней рекламной кампании модного бренда Marc Jacobs и вызвала споры в сети из-за своего внешнего вида. Соответствующие комментарии появились под видео в Instagram-аккаунте марки.

На кадрах ролика 24-летняя манекенщица запечатлена в нескольких образах. Например, ее засняли в плотных колготках и полосатом боди нежно-голубого цвета. Также Лурдес попозировала в черных шортах, пиджаке и бюстгальтере в виде двух крупных роз. На другом кадре она появилась в топе и юбке с цветочным принтом.

Пользователи сети обратили внимание на небритые подмышки знаменитости и принялись критиковать ее за неухоженность. «Только не волосатые подмышки», «Этой соцсети нужна кнопка дизлайка. Волосатые подмышки — ну уж нет», «Волосатый Джейкобс», «Пожалуйста, спрячь волосатые подмышки, это выглядит грязно», «Ужасно и отвратительно», — недоумевали они.

Тем не менее некоторые фанаты выступили в защиту модели и похвалили ее в комментариях: «Это очень свежо! Сногсшибательная юная леди», «Люблю ее», «Такая же легендарная, как ее мама», «Самая красивая девушка в мире!», «Вау, очень круто».

Ранее в феврале фигуру дочери Мадонны в откровенном бикини раскритиковали в сети. Папарацци засняли девушку во время отдыха в Мексике в купальном костюме с анималистичным принтом с плавками-стрингами. На некоторых кадрах Лурдес гуляет по пляжу в облегающем мини-платье.