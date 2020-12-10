Дочь Мадонны в бикини раскритиковали за небритые подмышки на отдыхе с бойфрендом

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Леон Лурдес попала в объектив фотографов в бикини и с небритыми подмышками. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 24-летнюю знаменитость в купальном костюме, состоящем из неоново-желтого бюстгальтера и черных плавок. Ее образ дополнила золотая подвеска на шее. Девушку запечатлели во время отдыха на пляже в мексиканском городе Тулум вместе с бойфрендом.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид Лурдес в комментариях под опубликованными фотографиями. «Еще одна идиотка с тупыми татуировками по всему телу и отвратительными ногтями на пальцах. Получается, область бикини и ноги она бреет, а подмышками нет. Странно», «Я бы хотел это развидеть», «Выглядит как мужик», «Еще одна грязная корова, копия матери», «Она скорее похожа на Марадону, чем на Мадонну», — высказывались они.

В августе Леон Лурдес в мини-платье показала небритые подмышки на фото с матерью. На размещенном снимке мать и дочь сняли в обнимку во время празднования 62-летия Мадонны на Ямайке. 24-летняя модель попала в кадр в голубом мини-платье без рукавов и с небритыми подмышками, чем вызвала отвращение у юзеров.