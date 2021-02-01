Фигуру дочери Мадонны в откровенном бикини раскритиковали в сети

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Леон Лурдес попала в объектив фотографов в откровенном бикини и подверглась критике со стороны пользователей сети. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 24-летняя знаменитость запечатлена во время отдыха с бойфрендом Джонатаном Пулией (Jonathan Puglia) в Мексике. Папарацци засняли девушку в купальном костюме с анималистичным принтом с плавками-стрингами. На некоторых кадрах Лурдес гуляет по пляжу в облегающем мини-платье. Ее образ дополнили солнечные очки и крупная подвеска.

Читатели издания обругали фигуру дочери Мадонны в комментариях под размещенными снимками. «Девушки с плоской задницей не должны надевать стринги», «У нее слишком толстые лодыжки», «Она похожа на бездомную собаку», «Почему она такая мерзкая?», «Ее плавки совсем негигиеничные, особенно для пляжа», «Она похожа на свою мать — такая же плоская», — высказывались юзеры.

Ранее в декабре 2020 года модель Леон Лурдес раскритиковали в сети за небритые подмышки. Ее сфотографировали в желтом бюстгальтере и черных плавках на пляже в мексиканском городе Тулум вместе с бойфрендом.