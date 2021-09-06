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Эмили Ратаковски вышла на подиум в бикини и подверглась критике в сети

Супермодель Эмили Ратаковски продефилировала в бикини бренда Savage X Fenty
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Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски приняла участие в модном шоу бренда нижнего белья Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне, и подверглась критике в сети. Фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Папарацци запечатлели 30-летнюю знаменитость, когда она дефилировала на автомобильной стоянке в фиолетовом комплекте бикини и леопардовых туфлях на каблуках. На подиуме Ратаковски показала свою фигуру с разных ракурсов. Ее образ дополнили массивные золотистые браслет и серьги.

Известно, что эксклюзивное видео с показа новой коллекции упомянутого бренда появился осенью 2021 года на платформе Amazon Prime.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид супермодели в комментариях. «Я не понимаю, почему некоторые люди находят ее внешность привлекательной? Она же скучная», «Извините, но она слишком худая», «У нее крупный нос и крысиное лицо», «Если бы у меня был такой пупок, я бы его прикрывала. Фу», — высказывались они.

В июле Эмили Ратаковски опубликовала снимки с отдыха на частной яхте. На фото она позирует в разноцветном бикини собственного бренда Inamorata Woman и соломенной шляпе на фоне морских пейзажей.

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