Рианна показала фигуру на новых фото в белье и взволновала фанатов

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна показала фигуру на новых откровенных фотографиях и взволновала поклонников. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 30-летняя знаменитость позирует в фиолетовом комплекте нижнего белья с розовыми лямками и завязками на талии собственного бренда Savage x Fenty. В подписи к публикации, которая набрала больше 1,5 миллиона лайков, Рианна сообщила о выходе новой коллекции марки.

Поклонники оценили внешний вид певицы и принялись писать комплименты в комментариях. «Здесь становится жарко», «Потрясающая», «Идеальная», «Рианна делает так, что все на ней и вокруг нее выглядит восхитительно», «Королева», — восхищались они.

В августе стало известно, что Рианна заработала миллиард долларов и стала самой богатой артисткой в мире. По подсчетам экспертов, состояние Рианны на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). Большую часть дохода (примерно 1,4 миллиарда долларов) она получила благодаря собственной косметической компании Fenty Beauty. Помимо этого, часть состояния звезды приходится на ее долю в бренде нижнего белья Savage x Fenty.