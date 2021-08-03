Рианна вышла на улицу в одежде из 90-х и без нижнего белья

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна прошла по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде в стиле 90-х и была обругана в сети. Фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость в розовом топе без белья и мешковатых штанах цвета хаки бренда The Attico, которые оформлены множеством карманов. Ее образ дополнили белые туфли на каблуках, розовая меховая панама, солнцезащитные очки, а также серьги-кольца и несколько подвесок.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид певицы в комментариях под материалом. «Моим глазам больно. Ужасный наряд», «Это ведь у нее есть целый бренд нижнего белья? Плохая маркетинговая стратегия», «Противно. Тебе нужен бюстгальтер, подруга», «Эти брюки похожи на мой рабочий комбинезон и не подходят к этой дурацкой шляпе», «Ее чувство стиля заметно ухудшилось», — высказывались они.

В июле Рианна вышла на улицу в шортах-трусах и возмутила фанатов. Ее запечатлели, когда она покидала ресторан вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Она была одета в черную рубашку с принтом в виде языков пламени, короткие джинсовые шорты и черные босоножки на каблуках.