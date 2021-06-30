Рианна поддержала геев снимком в радужном белье

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна поделилась откровенными снимками в нижнем белье собственного бренда Savage x Fenty, поддержав тем самым ЛГБТ-сообщество. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 33-летняя знаменитость позирует на кровати в черной футболке, полупрозрачных трусах такого же цвета с радужным принтом и чулках с радужной резинкой. Образ Рианны дополнили многочисленные бусы и браслеты. Публикация набрала 5,3 миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости и принялись хвалить ее в комментариях. «Очень горячо», «Как же мне нравится эта публикация!», «Самая прекрасная женщина в мире», «Спасибо за то, что показываешь нам истинную королеву», «Сногсшибательна! Люблю тебя», — писали они.

В июне 2020 года актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон поддержала геев снимком в радужном купальнике. На фото знаменитость позирует на фоне неба и радуги в купальнике такой же расцветки. Хилтон запечатлели с ярким макияжем в фиолетовых оттенках.