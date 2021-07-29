Рианна вышла на улицу в шортах-трусах и возмутила фанатов

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна прошлась по улицам Майями в откровенном наряде и возмутила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость, когда она покидала ресторан вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. Она была одета в черную рубашку с принтом в виде языков пламени, короткие джинсовые шорты и черные босоножки на каблуках. Образ Рианны дополнили солнцезащитные очки, небольшая оранжево-зеленая сумка и подвеска на шее.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид исполнительницы в комментариях. «То, что вы звезда, не означает, можно выходить на улицу в трусах», «Дизайн ее шортов напоминает подгузник на липучке», «Такая красивая женщина, но ей всегда удается как-то испортить внешний вид одеждой», «Я понимаю, что она звезда и может носить какие-то возмутительные вещи, но похоже, что она забыла о штанах. Сожалею», «Подумала, что это трусы», — высказывались они.

В июне Рианна вышла на улицу Нью-Йорка в полупрозрачном платье без белья и вызвала споры в сети. Папарацци засняли ее в розовом платье из полупрозрачного материала, через который просвечивается грудь, меховой панаме такого же цвета, а также золотистых босоножках на каблуках.