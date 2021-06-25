Рианна вышла на улицу в полупрозрачном платье без белья и вызвала споры в сети

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость, когда она направлялась в бар вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky. На ней было розовое платье из полупрозрачного материала, через который просвечивается обнаженная грудь, меховая панама такого же цвета, а также золотистые босоножки на каблуках. Образ Рианны дополнили массивное ожерелье с бусами, браслеты и небольшая белая сумка.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид артистки в комментариях под снимками. Одни раскритиковали звезду за отсутствие нижнего белья. «Может, ей стоит попробовать надеть какое-нибудь белье, которое она продает?», «Извините, но ей пора надеть бюстгальтер», «Она выглядит нелепо», «Бедная женщина забыла надеть нижнее белье», — писали они.

Другие, напротив, оценили наряд поп-исполнительницы: «Рианна великолепна», «Прекрасная фотография счастливой пары», «Дерзай, Ри! Единственный человек, которому хватает смелости так одеваться. Она очень красива», «Это платье смотрится на ней отлично».

Ранее в июне Рианна попала на обложку Vogue в полупрозрачном платье. На первом кадре ее запечатлели в наряде бренда Valentino с открытой спиной из тонкого материала, через который просвечивается нижнее белье. На втором фото Рианна позирует в просвечивающем тело красном боди собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty с узором в виде роз.