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Рианна заработала миллиард долларов и стала самой богатой артисткой в мире

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Фото: Steven Ferdman / Getty

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна заработала миллиард долларов и официально стала самой богатой артисткой в мире. Информация об этом появилась на сайте издания Forbes в среду, 4 августа.

По подсчетам экспертов, состояние Рианны на данный момент составляет 1,7 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). При этом большую часть дохода (примерно 1,4 миллиарда долларов) она получила благодаря собственной косметической компании Fenty Beauty. Известно, что половина акций марки принадлежит звезде, а другая половина — французскому конгломерату и производителю предметов роскоши LVMH.

Отмечается, что косметический бренд продолжает расти. В 2020 году представители LVMH предоставили отчет, в котором подчеркивалось, что проект Fenty Skin «вызвал беспрецедентный ажиотаж» и стал ведущим брендом косметики.

Помимо этого, часть состояния предпринимательницы приходится на ее долю в бренде нижнего белья Savage x Fenty, которым она владеет совместно с компанией TechStyle Fashion Group. Марка оценивается в 270 миллионов долларов (19,7 миллиарда рублей).

«Даже если вам не нравится ее музыка, невозможно отрицать, что Рианна создала настоящие тренды в сфере моды и красоты», — высказалась соучредитель консалтинговой компании Bluestock Advisors Шеннон Койн (Shannon Coyne).

6 апреля сообщалось, что телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян стала миллиардершей. Она попала в список самых состоятельных людей планеты The World’s Billionaires: ее состояние оценивается в один миллиард долларов (почти 75 миллиардов рублей). Основными источниками дохода Кардашьян являются косметический бренд KKW Beauty, а также собственная линейка корректирующего белья Skims.

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