Ким Кардашьян стала миллиардершей

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян впервые попала в список самых состоятельных людей планеты The World’s Billionaires по версии издания Forbes. Информация об этом появилась на сайте издания во вторник, 6 апреля.

По подсчетам экспертов, в настоящий момент состояние 40-летней знаменитости оценивается в один миллиард долларов (почти 75 миллиардов рублей). При этом отмечается, что еще в октябре 2020 года на ее счету находились 780 миллионов долларов (58 миллиардов рублей).

Помимо съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и рекламных публикаций в соцсетях, основными источниками дохода Кардашьян являются косметический бренд KKW Beauty, а также собственная линейка корректирующего белья Skims.

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Как стало известно журналистам Forbes, недавно совершенная сделка увеличила капитал Skims на 500 миллионов долларов (37 миллиардов рублей), и доля предпринимательницы в компании принесла ей 225 миллионов долларов (около 17 миллиардов рублей). Этой суммы хватило Кардашьян, чтобы достичь отметки в миллиард долларов на своем счету.

The World's Billionaires — ежегодный рейтинг миллиардеров, который каждую весну публикует деловой журнал Forbes. Список был впервые составлен в марте 1987 года.

В мае 2020 года Forbes лишил статуса самой молодой миллиардерши в мире младшую сестру Ким Кардашьян, основательницу марки Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Знаменитость обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации, чтобы удерживать титул миллиардерши, который она получила годом ранее.