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Эмили Ратаковски опубликовала снимки в бикини с отдыха на частной яхте

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Фото: @emrata

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски опубликовала новые снимки с отдыха на роскошном итальянском курорте Амальфи. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

В серии из десяти кадров 30-летняя знаменитость запечатлена на борту частной яхты с отделкой из деревянных панелей и с кожаными креслами. На некоторых фото она позирует в разноцветном бикини собственного бренда Inamorata Woman и соломенной шляпе на фоне морских пейзажей, на других — демонстрирует свой обед, состоящий из морепродуктов и фруктов.

Пост Ратаковски набрал почти 1,5 миллиона лайков, поклонники оценили ее внешний вид в комментариях. «Самая красивая модель на свете, хорошего отдыха!», «У тебя потрясающая фигура!», «Мечтаю о таком же теле, спасибо за мотивацию с каждым днем становиться все лучше», — писали они.

В июне Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе собственного бренда Inamorata Woman. Фотограф заснял ее без бюстгальтера в леопардовых плавках с цветочным принтом и в длинных перчатках такой же расцветки. На размещенном кадре Ратаковски прикрывает оголенную грудь рукой.

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