Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе собственного бренда

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски приняла участие в откровенной фотосессии и восхитила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились в Instagram.

Манекенщица стала героиней рекламной кампании собственного бренда Inamorata Woman. Фотограф заснял знаменитость топлес в леопардовых плавках с цветочным принтом и длинных перчатках такой же расцветки. На размещенном кадре Ратаковски прикрывает оголенную грудь рукой. Ее образ дополнило золотое колье в виде цепи.

Автором съемки стала фотохудожница Лорен Ликли (Lauren Leekley). Стилистом выступила Эбби Бенси (Abby Bencie), а визажистом — Линда Ай (Linda Hay).

Поклонники оценили внешний вид модели под публикацией, набравшей больше 26 тысяч лайков. «Выглядишь потрясно», «Просто обожаю тебя», «Надеюсь, перчатки тоже будут продаваться», «Лучшая», «Самая сексуальная женщина в мире», «Эмили, ты огонь!», «Люблю тебя», красотка», — высказывались они.

В ноябре 2020 года беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в бикини собственного бренда. Звезда попозировала боком к камере в оранжевом купальнике с фирменным голубым принтом и в белом халате. Она представила купальный костюм модели Neptune из новой коллекции своей марки.