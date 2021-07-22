Эмили Ратаковски снялась в облегающем платье за десятки тысяч рублей

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась новыми фото в наряде за десятки тысяч рублей. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 30-летняя знаменитость позирует на фоне живописного вида итальянского города Амальфи. Манекенщица снялась в облегающем розовом платье с открытой спиной и разрезом на бедре. Стоимость наряда бренда Mirror Palais составила 584 фунта стерлингов (почти 60 тысяч рублей). Образ Ратаковски дополнила небольшая коричневая сумка марки JW PEI.

Публикация набрала больше 1,3 миллиона лайков. Поклонники оценили внешний вид супермодели в комментариях. «Безумно нравится твое платье!», «Потрясающая», «Идеальная», «Красотка в розовом!», «Какое невероятное платье!» — восхитились они.

В июне Эмили Ратаковски снялась топлес в рекламе собственного бренда Inamorata Woman. Фотограф заснял ее без бюстгальтера в леопардовых плавках с цветочным принтом и в длинных перчатках такой же расцветки. На размещенном кадре Ратаковски прикрывает оголенную грудь рукой.