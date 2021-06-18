Оголяющим грудь топам предрекли популярность благодаря Эмили Ратаковски

Американская модель и предпринимательница Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном топе. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Журналисты предрекли укороченным топам с вырезами в области груди или глубоким декольте новую волну популярности летом 2021 года благодаря бизнесвумен, которая неоднократно выходила в свет в упомянутом предмете гардероба. Например, папарацци запечатлели знаменитость в голубом кроп-топе с деталью золотого цвета, соединяющей его чашки. На кадрах видно, что вещь бренда Cult Gaia стоимостью 278 долларов (20 тысяч рублей) оголяет часть груди Ратаковски.

В тот день 30-летняя манекенщица также надела джинсы с заниженной талией и белые кеды Nike Air Force 1. Ее образ дополнили желтая сумка JW Pei за 79 долларов (5704 рубля), серьги-кольца, солнечные очки и браслет марки Alison Lou с инициалами SAB, посвященными сыну модели — Сильвестру-Аполло (Sylvester-Apollo).

Помимо этого, 3 июня бизнесвумен прошлась по улицам Нью-Йорка в джинсовом бюстгальтере модного дома Prada, цена которого составляет 540 долларов (38,9 тысячи рублей), и джинсах того же бренда. Вдобавок 7 июня манекенщица отметила свое 30-летие в топе Versace с разноцветными камнями.

В мае Эмили Ратаковски показала фанатам свою фигуру после родов и вызвала споры в сети. На опубликованном снимке модель позирует в бикини синего цвета. Многие пользователи соцсетей раскритиковали звезду за нереалистичную фигуру. «Она выглядит как скелет. Совершенно нездоровое тело», — писали подписчики.