Эмили Ратаковски вышла на улицу в джинсовом бюстгальтере

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски вышла на улицы Нью-Йорка в бюстгальтере из денима. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

В преддверии 30-летия знаменитость прошлась по городу в джинсовом комплекте: откровенном топе с крупным логотипом модного дома Prada и брюках широкого кроя на высокой талии. На официальном сайте Prada стоимость такого бюстгальтера составляет 370 фунтов стерлингов (около 37 тысяч рублей).

Свой образ Ратаковски дополнила белыми кедами Nike с черным свушем, рыжей кожаной сумкой, красной кепкой и массивными золотистыми украшениями.

Позднее описанный наряд манекенщица продемонстрировала в сторис своего Instagram-аккаунта.

В мае Эмили Ратаковски показала свою фигуру после родов и вызвала споры в сети. На размещенном в сети снимке модель запечатлена в полный рост в раздельном купальнике синего цвета стоимостью 169 фунтов стерлингов (17,5 тысячи рублей). Многие пользователи соцсетей раскритиковали Ратаковски за нереалистичную фигуру. «Она выглядит как скелет. Совершенно нездоровое тело», — писали они.