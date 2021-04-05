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Эмили Ратаковски одела сына в боди люксового бренда и покормила грудью на камеру

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Фото: @emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски одела сына в боди люксового бренда и покормила его грудью на камеру. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На фото 29-летняя манекенщица держит на руках сына Сильвестра-Аполло и кормит его грудью, сидя на стуле. Знаменитость одета в красный костюм в клетку, состоящий из юбки и жилета, который она спустила, чтобы покормить ребенка. Ее образ дополнили золотые часы, несколько браслетов и кольцо с бриллиантами.

Мальчик, в свою очередь, запечатлен в боди модного дома Versace с принтом в виде орнамента желтого цвета. Стоимость вещи на сайте марки составляет 16,5 тысячи рублей. На ребенке также — белые носки в полоску и вязаные ботинки.

Фото опубликовано @emrata

«Мой кролик», — подписала Ратаковски пост, который набрал 658 тысяч лайков. Подписчиков модели порадовала ее публикация. «Как мило», «Самая красивая мама», «Твоему ребенку повезло», «Какая же ты красивая», «Я тебя обожаю», «Какие милые», — комментировали они.

Эмили Ратаковски объявила о первой беременности в октябре 2020 года, снявшись для обложки журнала Vogue. Она продемонстрировала фанатам живот и заявила, что не будет раскрывать пол ребенка. Первенец, которого назвали Сильвестром-Аполло (Sylvester-Apollo), родился 8 марта.

Эмили Ратаковски замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.

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