Бренд Эмили Ратаковски вызвал споры в сети из-за фото полной модели в бикини

Плюс-сайз-модель стала участницей рекламной кампании бренда Inamorata Woman, принадлежащего американской модели Эмили Ратаковски, и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились в Instagram.

Жительница Нью-Йорка Нони Сингор (Noni Cyngor) снялась в двух купальниках марки коричневого цвета с одинаковым анималистичным принтом. Так, на первом фото плюс-сайз-манекенщица позирует в бикини модели Neptune стоимостью 12,3 тысячи рублей, а на втором кадре — в комплекте под названием D Street, продающемся на сайте бренда за ту же цену.

Известно, что в ассортименте Inamorata Woman в расцветке Clouded Leopard также представлен купальный костюм модели Las Olas, который состоит из плавок-стрингов и лифа с перекрестными завязками. Вдобавок отмечается, что все описанные бикини — двухсторонние, их внутренняя часть выполнена в черном цвете.

Мнения потенциальных покупателей по поводу фотографий Сингор разделились, и они устроили дискуссию в комментариях под постом. Так, некоторые раскритиковали фигуру модели. «Вы действительно думаете, что это красиво?», «Отвратительно», «Вы что творите?», «Пропаганда вредного образа жизни», — писали подписчики.

В то же время другие пользователи сети восхитились внешностью американки. «Какая красотка!», «Самая красивая манекенщица», «Наконец-то настоящие тела! Спасибо», «Очень красивое и натуральное тело», «Люблю тебя», — комментировали юзеры.

В ноябре 2020 года беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в бикини собственного бренда. Звезда попозировала боком к камере в оранжевом купальнике с фирменным голубым принтом и в белом халате. Она представила купальный костюм модели Neptune из новой коллекции своей марки.