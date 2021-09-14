Дочь Мадонны показала небритые подмышки фотографам на балу Met Gala

Дочь американской поп-певицы Мадонны, модель Леон Лурдес, показала небритые подмышки на камеру на балу Met Gala в Нью-Йорке. Фотографии публикует портал ET.

Известно, что 24-летняя знаменитость впервые посетила ежегодное мероприятие Института костюма музея Метрополитен. Папарацци запечатлели ее в ярко-розовом платье длины макси модного дома Moschino, верх которого выполнен в виде лифа. Костюм оформлен перекрестным поясом, оголяющем живот Лурдес, и блестящими камнями. В руках девушка держит сумку в тон образа.

На одном из размещенных в сети кадров манекенщица подняла руку вверх, демонстрируя фотографам небритую подмышку. Кроме того, модель также продемонстрировала присутствующим пирсинг на языке.

Пользователи сети не оценили поведение Лурдес, написав об этом в комментариях в Instagram. «Сразу видно, что это дочь ужасной Мадонны», «Met Gala превратили в сборище фриков», «Засунь язык обратно», «Никто не хочет смотреть на твои волосатые подмышки, противная», «Какая гадость», — высказывались они.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».

Леон Лурдес не в первый раз фотографируется с волосатыми подмышками. В августе 2020 года она снялась в обнимку с матерью во время отдыха на Ямайке. Девушка попала в кадр в голубом мини-платье без рукавов и с небритыми частями тела.