Популярный певец вышел в свет в женском платье с декольте и вызвал споры в сети

Популярный певец и блогер Трой Сиван посетил ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке в традиционно женском наряде. Соответствующие фото публикует издание Daily Mail.

26-летний поп-исполнитель вышел в свет в платье длины макси бренда Altu на бретелях, которое оформлено глубоким декольте. В качестве обуви знаменитость выбрал массивные сапоги на платформе и высоком прозрачном каблуке. Свой образ он дополнил колье ювелирного дома Cartier с бриллиантами и кожаным браслетом в виде ремня на плече.

Сиван опубликовал ролик в Instagram, в котором показал свой наряд, и вызвал споры среди подписчиков. Так, одни раскритиковали его одежду в комментариях под постом. «Ты серьезно?», «К чему привлекать к себе внимание и приходить в платье?», «Выглядишь максимально странно», «Урод», — высказывались они.

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В то же время другие фанаты восхитились его внешним видом. «Икона», «Шикарные туфли», «Выглядишь просто потрясающе», «Порвал их всех», «Господи, я просто обожаю тебя», «Красавчик», — писали пользователи сети.

Известно, что помимо музыканта, в женском предмете гардероба появился на Met Gala хип-хоп-исполнитель Кид Кади. Он предстал перед фотографами в голубом свитере и длинной юбке из прозрачной ткани, на которую нанесены цветные аппликации. Мужчине также нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».

В мае 15-летний приемный сын Мадонны в женском платье восхитил подписчиков. Дэвид Банда прошелся по квартире в шелковом платье цвета слоновой кости бренда Mae Couture с принтом в виде черных букв.