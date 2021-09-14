Билли Айлиш впервые вышла в свет в пышном платье с декольте

Американская певица Билли Айлиш впервые посетила ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке в образе Мэрилин Монро. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Известно, что 19-летняя звезда стала самым молодым сопредседателем мероприятия в истории. Она вышла в свет в пышном пудровом платье бренда Oscar de la Renta с декольте и длинным шлейфом. Айлиш дополнила свой образ укладкой в стиле секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро и украшениями ювелирного дома Cartier.

В подписи к публикации, которая набрала больше 10 миллионов лайков, исполнительница отметила, что представители компании Oscar de la Renta отныне не будут использовать натуральный мех для производства одежды. Айлиш выразила свою благодарность за то, что они прислушались к ее идее, и призвала других дизайнеров отказаться от материалов животного происхождения.

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Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Ты идеальна», «У меня нет слов», «Боже, ты словно принцесса, я тебя безумно люблю!», «Красота и ум!», «Ты потрясающая», — восхищались они.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».

В августе Билли Айлиш показала новую стрижку как у матери в молодости. Сначала она сняла себя на видео в салоне автомобиля, демонстрируя обновленную стрижку-каре. Затем знаменитость опубликовала архивные фотографии своей матери Мэгги Бэрд. На кадрах видно, что раньше у нее была такая же прическа.