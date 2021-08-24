Билли Айлиш показала новую стрижку как у матери в молодости

Американская певица Билли Айлиш показала новую прическу как у матери в молодости и стала объектом обсуждений в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

19-летняя знаменитость разместила в сторис своего Instagram-аккаунта несколько кадров. Сперва она сняла себя на видео в салоне автомобиля, демонстрируя обновленную стрижку-каре. Затем Айлиш опубликовала архивные фотографии своей матери Мэгги Бэрд. На кадрах видно, что в молодости у нее была такая же прическа. «Как мама», — подписала снимок исполнительница.

Читатели прокомментировали изменения внешности Айлиш. «Ее бедные волосы выглядят сгоревшими. Думаю, у нее не было выбора, кроме как отрезать их. Ей на самом деле нужна более короткая стрижка, чтобы избавиться от поврежденных волос», «Это гораздо лучше, чем зеленые пряди», «У Билли очень красивая мама. Черт возьми, мне очень нравится эта стрижка!», «Теперь она похожа на смесь Скарлетт Йоханссон и Кортни Лав», «Ее волосы выглядят словно парик», — высказывались они.

Ранее в августе сообщалось, что Билли Айлиш полюбила стрижку как у российской певицы Ирины Аллегровой и сделала ее трендом в TikTok. Речь идет о многослойной прическе Wolf Cut, что в переводе с английского означает «волчья стрижка». Она представляет собой длинные пряди на затылке и укороченные — у передней части лица.