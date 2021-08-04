Билли Айлиш надела корсет вслед за другими звездами и снялась в нем в бассейне

Американская певица Билли Айлиш поддержала популярный у знаменитостей тренд на корсеты и снялась в бассейне в соответствующем наряде. На ее публикации в Instagram обратили внимание в Page Six.

19-летняя исполнительница отметила выход своего нового альбома Happier Than Ever и вслед за другими звездами надела коричневый сатиновый корсет Campbell модного бренда Miaou. Стоимость модели составляет 225 долларов (около 17 тысяч рублей).

В серии из десяти кадров, размещенных в соцсети, Айлиш позирует в воде во время вечеринки. При этом она одета в описанный корсет, а также накидку из черной прозрачной ткани. «Жизнь хороша», — подписала она пост, который набрал 13 миллионов лайков.

Как отмечает издание, утягивающие корсеты являются одним из любимых модных трендов коллег Айлиш. Снимками в предмете гардероба той же марки Miaou неоднократно делились певица Ариана Гранде, актрисы Софи Тернер и Амелия Хэмлин, телезвезда Ким Кардашьян, а также супермодели Белла Хадид и Эмили Ратаковски.

В марте эксперты моды заявили, что корсеты вернулись в моду благодаря популярному романтическому сериалу «Бриджертоны», премьера которого состоялась на платформе Netflix в декабре прошлого года. Вдохновившись образами главных героев сериала, известные модели и блогерши начали массово выкладывать фотографии в корсетах и кружевном нижнем белье в соцсетях. Также известно, что корсеты появились в ассортименте различных брендов, таких как Revolve, Nasty Gal, Asos, Pretty Little Thing и H&M. При этом сегодня дизайнеры производят комфортные модели аксессуара из мягкой ткани, избегая тугой шнуровки.