Традиционно женские корсеты стали трендом у мужчин

Чешский дизайнер предложил мужчинам надевать корсеты, которые традиционно являются предметом женского гардероба. На соответствующий тренд обратили внимание в Daily Mail.

Модельер Зденек Луск (Zdenek Lusk) разработал дизайн жесткого корсета V-образной формы с пластиковыми косточками, который затягивается по фигуре с помощью атласной ленты. По словам специалиста, к созданию вещи он приступил после того, как заметил, что многие мужчины в тренажерном зале стремятся добиться широких плеч, контрастирующих с тонкой талией.

Дизайнер также отмечает, что решил изготовить корсет V-образной формы, чтобы он создавал иллюзию определенного типа фигуры — треугольник. «Я не призываю мужчин носить женскую одежду, но решил придумать предмет гардероба, который будет улучшать внешний вид любого человека, независимо от его пола», — пояснил Луск.

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По мнению модельера, корсет идеально впишется в образ, состоящий из куртки-бомбера и джинсов, а также заменит рубашку или футболку под классическим костюмом. «Моя цель — придумать вещь, которую каждый сможет использовать для своих целей», — заключил специалист.

В декабре 2020 года американский модельер Том Брау нарядил моделей-мужчин в корсеты и юбки в новой рекламной кампании собственного одноименного бренда. По словам дизайнера, с помощью такого тренда он решил привлечь внимание к стереотипному представлению общества о женственности.