Затянутые на талии корсеты стали новым трендом у мужчин

Американский модельер Том Браун предложил мужчинам надевать корсеты под классические костюмы вместо жилетов и юбки вместо брюк. Фотографии нового тренда появились на сайте модного журнала Vogue.

По информации издания, в новой коллекции одноименного нью-йоркского бренда Thom Browne появились корсеты с разным принтом: например, в клетку или полоску. Манекенщиков марки сфотографировали в костюмах, состоящих из пиджака, рубашки и плиссированных юбок. При этом их талии были затянуты корсетом.

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По словам дизайнера, с помощью образов мужчин в корсетах он решил привлечь внимание к стереотипному представлению общества о женственности.

Ранее в декабре популярный британский певец нарядился в сарафан и попал на обложку журнала. Гарри Стайлза запечатлели для издания Guardian Weekend в блузке с объемными рюшами и длинном сарафане. Из аксессуаров на мужчине были крупные перстни.

Том Браун — американский модельер, основатель и креативный директор бренда Thom Browne. Дизайнер дебютировал со своей первой коллекцией одежды в 2014 году.