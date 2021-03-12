Корсеты вновь вернулись в моду благодаря сериалу «Бриджертоны»

Корсеты вновь вернулись в моду благодаря популярному романтическому сериалу «Бриджертоны», премьера которого состоялась на платформе Netflix в декабре 2020 года. Об этом сообщает Independent.

Действие американской кинокартины происходит в Лондоне эпохи Регентства (1811-1820 годы). Вдохновившись образами главных героев сериала, известные модели и блогерши начали массово публиковать фотографии в корсетах и кружевном нижнем белье в соцсетях.

Например, певица FKA Twigs разместила снимок, на котором попозировала в корсетном топе, а плюс-сайз-модель Ирена Дрези (Irena Drezi) снялась в латексном корсете бежевого цвета. Помимо этого кадрами в корсете поделились британская певица Дуа Липа и бизнесвумен Кайли Дженнер.

Также известно, что корсеты появились в ассортименте различных брендов, таких как Revolve, Nasty Gal, Asos, Pretty Little Thing и H&M. При этом отмечается, что дизайнеры начали производить более комфортные модели аксессуара из мягкой ткани, избегая тугой шнуровки.

Как сообщает издание, упомянутый предмет гардероба впервые появился в XVII веке, а широкое распространение среди женщин он получил в XVIII и XIX веках. Корсеты были созданы для того, чтобы добиться тонкой талии у его владелицы и придать ее фигуре силуэт песочных часов. При этом корсеты всегда надевали под одежду и позиционировали как нижнее белье.

Известно, что в середине XX века женщины все чаще вместо нарядных платьев выбирали удобные брюки, в связи с чем корсет утратил свою популярность. Однако уже в 70-х годах прошлого века аксессуар вновь начал появляться на показах известных брендов в качестве основного элемента наряда.

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Так, например, дизайнер Вивьен Вествуд создала коллекцию, состоящую из корсетов, которые необходимо было надевать поверх одежды. Впоследствии этим приемом вдохновились и другие модельеры: француз Жан-Поль Готье сшил для поп-исполнительницы Мадонны корсет, в котором она выступала на концертах. В 2003 году певица Виктория Бекхэм пришла на музыкальную премию MTV в платье-корсете на шнуровке.

При этом к концу 2000-х описанный предмет гардероба перестал пользоваться спросом среди покупателей.

Корсеты начали вновь набирать популярность в декабре 2020 года. Тогда американская модель Мэдисон Бир сфотографировалась в корсете на завязках с разноцветным принтом, а блогерша Синди Кимберли разместила снимок в вещи белого цвета.