Панамы стали модным зимним трендом

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в теплых зимних панамках и запустили новый модный тренд. На соответствующие фотографии обратили внимание журналисты Harper's Bazaar.

Так, например, кадром в описанной красной вещи поделилась стилистка Максин Вильде (Maxine Wylde). В то же время блогерша Клэр Роуз (Claire Rose) попозировала в стеганой панаме цвета хаки.

Более того, дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис сфотографировалась в пушистом шерстяном головном уборе ярко-оранжевого цвета. Модный блогер Рэния Джаз (Renia Jaz), в свою очередь, разместила снимок в панаме британского модного бренда Burberry.

Теплые зимние головные уборы появились в ассортименте различных брендов, таких как Asos, Weekday, Mango, Gate 31 и Zara.

Ранее в декабре популярные в 2000-х велюровые костюмы вновь стали модным трендом. ечь идет о спортивных костюмах, состоящих из олимпийки и штанов свободного кроя из велюровой ткани. Такие комплекты были особенно популярны в 2000-х годах у икон стиля, таких как Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Холли Берри. В настоящий момент они вернулись в моду и стали актуальны у современных звезд.