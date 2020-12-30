Корсеты для женщин вернулись в моду

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в корсетах и запустили новый модный тренд. Соответствующие снимки стали появляться в их Instagram-аккаунтах.

Чаще всего описанный предмет одежды женщины сочетают с рубашками, футболками, брюками или юбками. В то же время некоторые предпочитают носить его на голое тело вместе с прямыми джинсами.

Так, например, кадром в черном корсете поделилась британская певица Дуа Липа. Бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер, в свою очередь, попозировала в кожаной вещи коричневого цвета.

Более того, американская модель Мэдисон Бир сфотографировалась в корсете на завязках с разноцветным принтом, а блогерша Синди Кимберли разместила снимок в вещи белого цвета.

Помимо этого, предпринимательница Анастасия Караниколау опубликовала снимок в бежевом топе с коричневыми вставками. При этом певица Оливия Обрин снялась в бельевом корсете.

Отмечается, что описанный предмет гардероба появился в ассортименте различных брендов, таких как Burberry, Dolce & Gabbana, Asos, Zara и Weekday.

Ранее в декабре панамы стали модным зимним трендом. Так, например, кадром в упомянутой красной вещи поделилась стилистка Максин Вильде. В то же время блогерша Клэр Роуз попозировала в стеганой панаме цвета хаки.