Утягивающие корсеты стали трендом среди знаменитостей

Популярные модели и блогерши массово разместили в соцсетях снимки, на которых они запечатлены в утягивающих корсетах, и запустили новый тренд. На размещенные в сети фото обратили внимание журналисты Daily Star.

Чаще всего описанный предмет одежды знаменитости сочетают с рубашками, футболками, брюками или юбками. В то же время некоторые предпочитают носить его на голое тело в комбинации с джинсами прямого кроя.

Так, например, фитнес-блогер Тэмми Хэмброу сфотографировалась в упомянутой вещи коричневого оттенка, спортивных брюках в тон и босоножках цвета хаки. Предпринимательница Ким Кардашьян в свою очередь снялась в утягивающем топе из розовой блестящей кожи и штанах из того же материала.

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Младшая сестра Кардашьян, модель Кендалл Дженнер, опубликовала кадр в черном кожаном корсете на шнуровке, длинных перчатках, колготках в сетку и высоких сапогах на каблуках. Тренд поддержала и блогерша Молли Мэй Хаг: ее запечатлели в корсете белого цвета и голубых джинсах.

Помимо этого, телезвезда Меган Бартон Хансон разместила фото в топе из атласной ткани кораллового оттенка и красных лакированных брюках, а модель Анетта Бери снялась в розовом корсете, украшенном стразами.

Ранее в июне популярный в 2000-х оголяющий грудь топ вновь стал трендом. Речь идет об укороченном топе, который оформлен широкими перекрестными бретелями. Так, например, в оголяющем грудь топе бренда Pretty Little Thing снялась супермодель с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу. Ее запечатлели в салоне автомобиля в кожаных брюках и топе в полоску.