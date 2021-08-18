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Билли Айлиш полюбила стрижку как у Аллегровой и сделала ее трендом в TikTok

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Фото: @billieeilish

Популярная в 1970-х годах стрижка вновь стала трендом благодаря звездам и блогерам. Соответствующие ролики появились в TikTok.

Речь идет о многослойной прическе Wolf Cut, что в переводе с английского означает «волчья стрижка». Она представляет собой длинные пряди на затылке и укороченные — у передней части лица. Отмечается, что Wolf Cut должна выглядеть небрежно, чаще всего она также оформлена прямой челкой.

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Так, в TikTok ролики с хештегом #wolfcut собрали 620 миллионов просмотров. В подобных видео блогеры демонстрируют, как они самостоятельно стригут или укладывают волосы. Помимо этого, они делятся со зрителями полезными косметическими средствами для создания прически.

Кроме того, знаменитости принялись массово публиковать фотографии в соцсетях и появляться на публике с упомянутой стрижкой. Среди них, например, актриса Дебби Райан и поп-исполнительница Билли Айлиш, которые разместили в Instagram снимки c описанной прической. Такой образ полюбили и певицы Холзи и Селена Гомес.

Исполнительница Майли Сайрус, в свою очередь, выступила с Wolf Cut на сцене во время мероприятия Final Four. Российская эстрадная актриса Ирина Аллегрова также регулярно делится с фанатами кадрами, на которых позируют с «волчьей прической».

В мае еще одна прическа из 70-х вновь вернулась в моду благодаря знаменитостям. Звезды начали выходить в свет с многослойной стрижкой-шэгги, что в переводе с английского означает «лохматый».

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